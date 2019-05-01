Песке: Свечников обожает игру. На него как ни взглянешь — он улыбается

Защитник «Каролины Харрикейнз» Бретт Песке поделился мнением о нападающем команды Андрее Свечникове. Российский хоккеист пропустил шесть матчей плей-офф из-за сотрясения мозга после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Свечников обожает игру. На него как ни взглянешь — он улыбается. Сегодня Андрей, по-моему, улыбался на протяжении всего часа, пока шла тренировка. Было очень здорово снова увидеть мальчишку на льду, он большая часть нашей команды. И скоро Свечников нам очень понадобится», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



«Ураганы» ведут в серии второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2-0. Третий матч пройдёт на площадке «Каролины» 2 мая, начало — в 2:00 мск.