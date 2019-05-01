Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер усилит сборную Дании на ЧМ-2019

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер сыграет на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Об этом сообщает Федерация хоккея Дании.



Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019



В сезоне-2018/19 29-летний хоккеист принял участие в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Датчанин забросил 13 шайб и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «–1». В семи играх плей-офф на счету Ларса 3 (1+2) очка и показатель полезности «–1». Эллер защищал цвета сборной Дании на четырёх чемпионатах мира (2008, 2010, 2012, 2016).



На чемпионате мира — 2019 сборная Дании будет играть в одной группе с Канадой, США, Финляндией, Германией, Словакией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.

Нападающий «Оттавы» Миккель Бёдкер согласился сыграть на ЧМ-2019