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Директор «Трактора»: Малыхин может вписаться в любую хоккейную модель

Директор «Трактора»: Малыхин может вписаться в любую хоккейную модель
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал заключение контракта с нападающим Фёдором Малыхиным.

«Мы рады усилению команды за счёт возвращения воспитанников челябинского хоккея. Федор Малыхин — выпускник школы «Трактора», обладатель Кубка Гагарина. Результативный центральный нападающий, набирающий в среднем полбалла за результативность в матче. Настоящий мастер, может вписаться в любую хоккейную модель», — приводит слова Видгофа официальный сайт «Трактора».

В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «–5» и 16 штрафных минутах. В среднем за матч проводил на льду 10 минут 53 секунды.

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