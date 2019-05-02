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«Каролина» — «Айлендерс»: Свечников вернулся в состав хозяев после травмы

«Каролина» — «Айлендерс»: Свечников вернулся в состав хозяев после травмы
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников попал в заявку на третий матч серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Свечников пропустил шесть матчей в плей-офф после того, как его отправил в нокаут капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Драка с участием россиянин произошла в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

В первом раунде плей-офф «островитяне» обыграли в четырёх матчах «Питтсбург Пингвинз». «Харрикейнз» в семиматчевом противостоянии взяли верх над действующим чемпионом НХЛ «Вашингтоном».

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