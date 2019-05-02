Амиров: в следующем году хотелось бы попасть в первый раунд драфта НХЛ

Нападающий юниорской сборной России из системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о своих редких тренировках с основной командой.

«Конечно, надеюсь, что буду играть за «Салават». А там уже посмотрим, что руководство клуба скажет на этот счёт. Хотелось бы уже выступать за взрослую команду.

Летом предсезонку с основной командой не проходил — в этот момент тренировался с юниорской сборной. А по ходу сезона пару тренировок провёл с «Салаватом Юлаевым». В остальном в основном привлекался к занятиям в ВХЛ в составе «Тороса». С КХЛ пока ещё соприкасаться не доводилось.

Каково было заниматься на льду с лидерами «Салавата» — Линусом Умарком и Теему Хартикайненом? Да, тренировался с ними. Был впечатлён — совсем другие скорости, чем в МХЛ. Но всё равно одна-две тренировки — это пока не то, чего хочется. Нацелен на большее.

Чего жду от своего будущего выхода на драфт НХЛ? Конечно, хотелось бы попасть в первый раунд. Я драфтуюсь в следующем году. Буду стараться сделать так, чтобы быть выбранным как можно более высоко», — приводят слова Амирова «Известия».