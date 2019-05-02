Тарасенко вышел на 3-е место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в ПО

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Даллас Старз» принимает «Сент-Луис Блюз». Подходит к концу первый период, счёт равный — 1:1. На шестой минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился российский нападающий гостей Владимир Тарасенко. Ассистентами выступили Винс Данн и Райан О’Райлли.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Владимир вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф (10). Лидирует Бретт Халл (27), на втором месте Берни Федерко (13). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у Тарасенко 5 голов при показателе полезности «-5».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.