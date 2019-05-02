Форвард «Айлендерс» Нельсон погладил по голове вратаря соперника после гола

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. На 35-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. После гола Брок Нельсон погладил по голове вратаря соперника Кёртиса Макэлинни, затем его жёстко встретил Даги Хэмилтон.

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Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По два балла за результативность набрали форварды «Харрикейнз» Себастьян Ахо (1+1) и Джордан Стаал (0+2. Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан «ураганов» Джастин Уильямс. Вратарь хозяев Кёртис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.

«Харрикейнз» повели в серии 3-0. Следующий матч состоится в Роли 4 мая, начало – в 02:00 мск.