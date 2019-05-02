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2 передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис», счёт в серии 2-2

2 передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис», счёт в серии 2-2
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

Счёт на пятой минуте в большинстве открыл форвард гостей Владимир Тарасенко. «Звёзды» до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейсон Дикинсон и Джейсон Спецца. Во втором периоде хозяева провели ещё две результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц. В третьем игровом отрезке Роберт Томас сократил разрыв в счёте.

На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.20 на льду. У Ивана Барбашёва «-1», бросок и 2 силовых приёма за 8:46.

У Александра Радулова 2 результативных передачи, «+1», 3 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 15.13.

Счёт в серии вновь стал равным – 2:2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 мая, начало – в 4:30.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
02 мая 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 2
2:1, 2:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Данн, О'Райлли) – 05:02 (5x4), 1:1 – Дикинсон (Сегин, Цуккарелло) – 11:23 (5x5), 2:1 – Спецца (А. Радулов, Линделль) – 19:08 (5x4), 3:1 – Клингберг (Сегин, Цуккарелло) – 29:26 (5x5), 4:1 – Хинц (Бенн, А. Радулов) – 37:28 (5x5), 4:2 – Томас (Пьетранджело, О'Райлли) – 53:44 (5x5)
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