2 передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис», счёт в серии 2-2

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

Счёт на пятой минуте в большинстве открыл форвард гостей Владимир Тарасенко. «Звёзды» до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейсон Дикинсон и Джейсон Спецца. Во втором периоде хозяева провели ещё две результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц. В третьем игровом отрезке Роберт Томас сократил разрыв в счёте.

На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.20 на льду. У Ивана Барбашёва «-1», бросок и 2 силовых приёма за 8:46.

У Александра Радулова 2 результативных передачи, «+1», 3 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 15.13.

Счёт в серии вновь стал равным – 2:2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 мая, начало – в 4:30.