Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ

В четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли в Западной конференции «Даллас Старз» дома победил «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

Форвард «Далласа» Александр Радулов сделал две голевые передачи. Россиянин достиг отметки в семь результативных передач в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и набрал девятое очко в 10 матчах. Уроженец Нижнего Тагила обновил личный рекорд по количеству очков в плей-офф. В 2017 году Александр набрал 7 (2+5) баллов в составе «Монреаль Канадиенс», проведя шесть игр.

Счёт на пятой минуте в большинстве открыл форвард гостей Владимир Тарасенко. «Звёзды» до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейсон Дикинсон и Джейсон Спецца. Во втором периоде хозяева провели ещё две результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц. В третьем игровом отрезке Роберт Томас сократил разрыв в счёте.