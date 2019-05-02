«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор третьего матча противостояния

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Для «Харрикейнз» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.



Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера.

Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По два балла набрали форварды «Харрикейнз» Себастьян Ахо (1+1) и Джордан Стаал (0+2). Вратарь хозяев Кёртис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 13 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил 1 силовой приём. Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

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