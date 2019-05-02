Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон ударил клюшкой Бишопа

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» дома победил «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

В конце второго периода произошёл необычный эпизод с участием голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона. По истечению периода канадский вратарь направился к скамейке соперника, чтобы ударить клюшкой своего визави Бена Бишопа. Ранее Биннингтон ударил клюшкой Джейми Бенна. В итоге Биннингтон был наказан двойным малым штрафом, а Бенн заработал двухминутное удаление.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Алекса Прюитта.

Примечательно, что это был не первый эпизод с участием Бишопа. Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон отметился некрасивым поступком. Форвард «блюзменов» также умышленно ударил клюшкой по спине вратаря «Далласа».