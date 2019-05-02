Биннингтон — о своём поведении: ничего я не делал, просто прокатился

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон объяснил своё поведение в конце второго периода четвёртого матча серии плей-офф с «Даллас Старз» (2:4, 2-2). По истечению периода канадский вратарь направился к скамейке соперника, чтобы ударить клюшкой своего визави Бена Бишопа.

«Что я сделал? Ничего я не делал. Просто прокатился. Эмоции были на пределе, но теперь я вернулся сюда и перегруппировался. Как я уже говорил, идёт плей-офф. И это захватывающе. Фанаты в восторге. Сегодня была увлекательная игра, и мы с нетерпением ждём следующего матча», — приводит слова Биннингтона клубный журналист Лу Корац.

Ранее Биннингтон ударил капитана «звёзд» Джейми Бенна. В итоге Биннингтон был наказан двойным малым штрафом, а Бенн заработал двухминутное удаление.