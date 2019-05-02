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Бенн — об эпизоде с Биннингтоном: взрослые люди повели себя как ослы

Бенн — об эпизоде с Биннингтоном: взрослые люди повели себя как ослы
Хоккей / НХЛ

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал инцидент в конце второго периода четвёртого матча серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 2-2).

По истечению периода канадский вратарь «блюзиенов» Джордан Биннингтон сначала ударил Бенна, а затем направился к скамейке соперника, чтобы ударить клюшкой своего визави Бена Бишопа. В итоге Биннингтон был наказан двойным малым штрафом, а Бенн заработал двухминутное удаление.

«Скандал в конце второго периода? Просто кучка взрослых людей повела себя как ослы», — приводит слова Бенна журналист Алекс Прюитт.

Счёт на пятой минуте в большинстве открыл форвард гостей Владимир Тарасенко. «Звёзды» до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейсон Дикинсон и Джейсон Спецца. Во втором периоде хозяева провели ещё две результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц. В третьем игровом отрезке Роберт Томас сократил разрыв в счёте.

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