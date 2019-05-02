Плющев: сборная России получила хороший урок

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Швеции (4:6) на заключительном этапе Евротура.

«Для нашей сборной, поражение от шведов — хороший урок. Матч против сборной Швеции показал аспекты, над которыми тренерскому штабу сборной России стоит работать. Да, у нас много звёзд в команде, но ведь им нужно сыграться между собой, найти взаимопонимание.

Из любого поражения каждый обязан делать выводы. Сделают их и тренеры, и сами ребята. Уверен, что за оставшееся время до старта чемпионата мира все ошибки будут исправлены», — сказал Плющев «Чемпионату».

4 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут матч со сборной Финляндии, а на следующий день сыграют с чехами. Обе игры пройдут в Брно (Чехия).