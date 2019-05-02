Сушинский: «Авангард» искал габаритного форварда, умеющего продавливать оборону

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с нападающим Алексеем Потаповым.

«Финал Кубка Гагарина показал, в каком направлении необходимо расти нашей команде. Мы искали габаритных форвардов с хорошим катанием, умеющих показывать энергичный, скоростной хоккей, выигрывать борьбу и продавливать оборону соперника. Алексей Потапов долгое время был капитаном «Торпедо», это мастеровитый игрок с характером, он хочет только побеждать и пользуется уважением среди хоккеистов», — цитирует Сушинского официальный сайт омского клуба.

В минувшем сезоне Потапов сыграл 53 матча за «Ак Барс» и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+21». В общей сложности в КХЛ сыграл 399 матчей, забросил 38 шайб, сделал 43 передачи, набрал 187 минут штрафа и заработал показатель полезности «+25».