Бишоп: «Даллас» бросился в атаку как в омут с головой. Безрассудство

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 2-2).

«Мы дали большой ответ, когда счёт в серии стал 1-2, и это важнейшая победа для наших фанатов. Безрассудство — хорошее слово. Мы бросились в атаку как в омут с головой. Но главное, я думаю, мы показывали правильный хоккей, в какой и должны играть. Парни вышли сегодня на лёд и сделали свою работу», — цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.

Американский вратарь отразил 27 из 29 бросков и был признан второй звездой дня в НХЛ по итогам игрового дня. Игра с «музыкантами» получилась насыщенной для Бишопа. Дважды в течение встречи он становился участником инцидента и получал удар клюшкой.

Дэвид Перрон умышленно ударил клюшкой по спине вратаря «Далласа» Бена Бишопа