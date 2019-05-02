Цулыгин — о контракте: если ребята просят, значит, им нравится работать с нами

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги дебютного для себя сезона в уфимском клубе в занимаемой должности.

«Определённый анализ мы провели, но впереди ещё много работы в этом плане. По сезону можно сказать, что у нас после первого и второго месяца немного не получались правильные тренировки между играми. Игры шли подряд, я считаю, что мы немного не доработали. Потом многое изменили, объяснили ребятам, что к чему. Это помогло.

Мы использовали все методы. Было и личное общение, с некоторыми разговаривали вообще индивидуально. Случалось и такое, что общались с тройками, со связками. Мы открыто разговаривали с ребятами, полностью всё им рассказывая. Все должны были всё понять, выслушать и высказать своё мнение. Вот такой у нас комплексный и разнообразный подход.

Костяк команды просил у руководства республики оставить меня главным тренером? Если ребята просят, значит, им нравится работать с нами. Речь не только обо мне, а обо всём тренерском штабе. Приятно создавать хороший коллектив, обстановку. Когда ребята приходят и с удовольствием работают на тренировке. Причём, все работали в полную силу, никто не приходил просто потусоваться. Дай бог продолжать в том же духе и улучшать всё это», — сказал Цулыгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полностью интервью с Цулыгиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.