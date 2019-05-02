«Адмирал» заключил новый контракт с форвардом Юрием Петровым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Петров подписал контракт с «Короной» и помог клубу дойти до финала Кубка Румынии. В финальном матче с «Чиксередой» Юрий отметился результативной передачей. К «Адмиралу» Петров присоединился в конце декабря 2018 года. За оставшееся время до конца регулярного чемпионата Юрий сыграл 20 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал три голевые передачи.

35-летний нападающий в позапрошлом сезоне защищал цвета челябинского «Трактора» и в 26 встречах записал на счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «+3» и 10 минутах штрафного времени. В среднем опытный хоккеист проводил на льду около 13 минут за игру.