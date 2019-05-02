Евгений Грачёв пополнил состав «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два сезона с нападающим Евгением Грачёвым, информирует официальный сайт омского клуба.



В минувшем сезоне 29-летний Грачёв сыграл 48 матчей за «Автомобилист» и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «+9».

На драфте НХЛ был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году в третьем раунде под общим 75-м номером.

За карьеру выступал в следующих командах: «Локомотив-2» (Ярославль, 2006 – 2008), «Локомотив» (Ярославль, 2007/08, 2014/15), «Брамптон Батталион» (OHL, 2008/09), «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ, 2009/10), «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ, 2010/11), «Коннектикут Уэйл» (АХЛ, 2010/11), «Сент-Луис Блюз» (НХЛ, 2011/12), «Пеория Ривермен» (АХЛ, 2011/12, 2012/13), «Адмирал» (Владивосток, 2013/14), «Амур» (Хабаровск, 2015/16), «Торпедо» (Нижний Новгород, 2016/17, 2017/18), «Автомобилист» (Екатеринбург, 2018/19).

В общей сложности в КХЛ сыграл 320 матчей, забросил 27 шайб, сделал 45 передач, набрал 123 минуты штрафа и заработал показатель полезности «-7».