Цулыгин: когда Кемппайнена брали из «Сибири», он не был тем, кем является сейчас

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал решение Йоонаса Кемппайнена покинуть уфимский клуб.



«Йоонас был первым центром нашей команды, лидер первой тройки. Не сказать, что Кемппайнен был индивидуально самым сильным среди наших центральных нападающих, но, как я говорил, хоккеисты первой тройки хорошо дополняли друг друга. Есть небольшое разочарование, что у нас распадётся эта тройка, но мы будем искать нового человека.



Тот же Кемппайнен, когда его брали из «Сибири», не был тем, кем является сейчас. Это был трудяга, хороший рабочий нападающий. Но Йоонаса сложно было назвать забивным и звёздным форвардом», — сказал Цулыгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 31-летний Кемппайнен принял участие в 59 встречах, отметившись 33 (17+16) баллами при показателе полезности «+7» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч. В плей-офф Кемппайнен в 17 матчах заработал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+11».

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