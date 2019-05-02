Уильямс: будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию в четырёх матчах

Капитан «Каролины Харрикенз» Джастин Уильямс прокомментировал домашнюю победу в матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2, 3-0).

«Мы ведём 3-0. Говорят, последняя победа – самая сложная. И это правда, ведь другая команда припёрта к стене. Мы, безусловно, не хотим возвращаться в Нью-Йорк на пятый матч, но поедем, если придётся. Но сперва будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию в четырёх матчах», – цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил капитан хозяев Джастин Уильямс, который воспользовался ошибкой голкипера «Айлендерс» Робина Ленера. Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По два балла набрали форварды «Харрикейнз» Себастьян Ахо (1+1) и Джордан Стаал (0+2). Вратарь хозяев Кёртис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.