Вадим Шипачёв и Микс Индрашис продолжат играть за московское «Динамо»

Нападающие Вадим Шипачёв и Микс Индрашис продолжат выступать в составе московского «Динамо», информирует официальная группа московского клуба в соцсети «ВКонтакте». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Хоккейный клуб „Динамо“ Москва достиг договорённости с нападающими о подписании новых контрактов. Сроки контрактов с хоккеистами будут объявлены после 16 мая», — сказано в официальном заявлении пресс-службы москвичей.

В минувшем сезоне Шипачёв установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх. Индрашис провёл 66 матчей за клуб и заработал 36 (17+19) очков.

Ранее Динамо» достигло договорённости о заключении контрактов с рядом игроков — вратарём Иваном Бочаровым, защитниками Андреем Мироновым, Артёмом Волковым и форвардом Иваном Игумновым.