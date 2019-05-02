Финский защитник Ессе Виртанен перешёл в «Трактор»

27-летний финский защитник Ессе Виртанен заключил контракт с «Трактором», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Ессе защищал цвета шведского «Ферьестада». В 52 матчах регулярного чемпионата Виртанен забросил 6 шайб и сделал 35 результативных передач.
Также за свою карьеру Ессе выступал за такие клубы, как «Лукко» (Финляндия), «СаПКо» (Финляндия), «ЛеКи» (Финляндия) и «Спорт» (Финляндия).
Достижения: бронзовый призёр чемпионата Финляндии (2014), лучший бомбардир среди защитников чемпионата Финляндии (2017), лучший бомбардир среди защитников чемпионата Швеции (2019), лучший ассистент среди защитников чемпионата Швеции (2019).
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