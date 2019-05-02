Директор «Трактора»: Виртанен — умный и креативный игрок обороны

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал переход в челябинскую команду финского защитника Ессе Виртанена.

«Первый новичок-легионер «Трактора» – Ессе Виртанен. Умный и креативный игрок обороны. В шведской и финской лигах становился лучшим защитником по системе «гол+пас». Усилит бригады большинства в «Тракторе». В пользу Виртанена говорит и то, что он регулярно играет за сборную Финляндии», — цитирует Видгофа пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Ессе защищал цвета шведского «Ферьестада». В 52 матчах регулярного чемпионата Виртанен забросил 6 шайб и сделал 35 результативных передач.



Также за свою карьеру Ессе выступал за такие клубы, как «Лукко» (Финляндия), «СаПКо» (Финляндия), «ЛеКи» (Финляндия) и «Спорт» (Финляндия).