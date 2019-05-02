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Станислав Галиев продлил контракт с «Ак Барсом»

Станислав Галиев продлил контракт с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подписал новый контракт, информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В «Ак Барс» Галиев перешёл в 2017 году и помог команде выиграть Кубок Гагарина: в плей-офф сезона-2017/18 нападающий стал лучшим снайпером с 10 голами. В минувшем сезоне игрок провёл 63 матча, в которых набрал 22 (10+12) очка. В общей сложности за карьеру в составе «Ак Барса» Галиев принял участие в 134 матчах, в которых он отметился 32 заброшенными шайбами и 31 голевой передачей.

По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» проиграл в четырёх матчах «Авангарду».

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