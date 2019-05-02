«Витязь» подписал контракт с Вилле Лаюненом

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Вилле Лаюненом, информирует официальный сайт команды. Срок соглашения пока неизвестен.



31-летний хоккеист сезон-2018/19 провёл в китайском «Куньлунь Ред Стар». В 58 матчах регулярного чемпионата Лаюнен отметился 28 (10+18) баллами при показателе полезности "-12" и 44 минутах штрафа. В среднем защитник проводил на площадке около 23 минут за матч.



Ранее Лаюнен выступал в московском «Спартаке» и финском «Йокерите». В активе Лаюнена два чемпионата мира в составе сборной Финляндии.



В прошедшем сезоне подмосковная команда во второй раз в своей истории сумела попасть в плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде «Витязь» проиграл ЦСКА (0-4).

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