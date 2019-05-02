Бобков: признаюсь, что дуэль Илье Сорокину я проиграл

Вратарь хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков поделился впечатлениями от поражения в финале Кубка Гагарина.



«Представляете, насколько трудно выигрывать Кубок: плей-офф продолжался два месяца, все эти 19 матчей. Я впервые в карьере дошёл до финала, и нужно было сделать ещё шаг, чтобы завоевать этот трофей и победить, столько сил отдано… и нужно было найти ещё. И когда проигрываешь, понимаешь, что Кубка уже не поднять… Приходит разочарование. С другой стороны, ЦСКА играл здорово, очень грамотно.



Признаюсь, что дуэль Илье Сорокину я проиграл, ЦСКА использовал свои голевые моменты (когда Андрей Светлаков забил), а мы в такой же ситуации – не забивали (например, когда Давид Деарне не попал). ЦСКА всегда грамотно играл и в обороне, и в атаке. В этом разница между нашей игрой в плей-офф и их игрой.



Обычно тренер в команде — очень серьёзный, с ним попросту не поговорить. Боб Хартли очень требователен во время игр, и игрокам тяжело, а всё остальное время он приветливый и общительный. Он находит время для каждого игрока, и он тратит время, чтобы очень подробно разобрать видео персонально с каждым игроком: все его движения, постановку корпуса, ног… и много чего ещё. Он очень опытный тренер, и он реально хорошо знает игру. Одна из самых больших вещей, которой Боб Хартли научил лично меня: самый опасный игрок – не тот, у кого шайба, а тот, кто будет открываться», — цитирует игрока издание «Аргументы и факты — Югра».

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