Рантанен: завтра у «Колорадо» большой бой, не хотим ехать в Сан-Хосе при 1-3

Финский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился ожиданиями от четвёртого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (1-2). Следующий матч состоится в Денвере 3 мая, начало – в 5:00 мск.



«Мы не хотим возвращаться при счете 1-3 обратно в Сан-Хосе, поэтому мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы добиться победы.



Я верю в каждого парня в нашей команде, и я верю, что эта уверенность есть у всех. Так что завтра будет большой бой, но мы готовы», – приводит слова Рантанена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

