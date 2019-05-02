Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Спартака» и рассказал о секретах игры в плей-офф.
«Левый край сейчас освобождают под меня. Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее. Знарок сказал, что место для меня бережётся в случае локаута? Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали. Родной СКА? Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще, будет видно.
Моё мнение — плей-офф нужно играть так же, как регулярку. Может, немного серьёзнее в обороне. Но нервозность — убирать! Потому что это общая ошибка, особенно у молодых. Я сам через это проходил. Когда ты начинаешь думать, будто в плей-офф идёт какой-то другой хоккей, начинаешь закрепощаться. Нужно создавать моменты, но тебя захлёстывают нервы. И ты не можешь ничего сделать, только ошибаешься. А нужно быть на расслабоне!» — цитирует Панарина «Матч ТВ».
Панарин: «Спартак» для меня родной клуб — тестярик теперь там