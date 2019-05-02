Бартошак: вообще не рассматривал КХЛ, зачем тащить ребёнка в Россию

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак рассказал, почему не рассматривает переход в Континентальную хоккейную лигу.



«Мой агент Владимир Вуйтек рассказал, что я могу вернуться в НХЛ? Для меня Национальная хоккейная лига остаётся в планах, но очень далёких. Мне не приходит оттуда никаких предложений, поэтому я о ней совсем не думаю.



КХЛ не рассматриваю вообще. Поскольку я решил играть в Европе, выбрал „Тршинец“. Вовсе не думал о КХЛ, тем более, что у меня скоро родится первенец. Вряд ли стоит тащить в Россию новорожденного ребёнка. В Чехии наша семья находится дома, тем более рядом будут близкие жены. Я буду рядом с ней чаще, мы очень нервничаем по поводу ребёнка», — цитирует голкипера Hokej.cz.