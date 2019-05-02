Тренер вратарей Стефан Перссон и специалист по физической подготовке Хассан Саид продолжат в новом сезоне работу в «Спартаке» и войдут в тренерский штаб Олега Знарка, информирует официальный сайт красно-белой команды. Для Стефана Перссона предстоящий сезон станет в клубе четвёртым, для Хассана Саида — третьим.
Напомним, в штаб Знарка также войдут многолетний ассистент специалиста Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв. Уланов и Соловьёв трудились в «Спартаке» в завершившемся сезоне.
Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Тренеры Саид и Перссон останутся в «Спартаке»