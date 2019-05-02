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Гудачек: разочарован тем, что меня не позвали на ЧМ сыграть за Словакию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гудачек: разочарован тем, что меня не позвали на ЧМ сыграть за Словакию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек выразил разочарование тем, что не получил приглашения в состав сборной Словакии на домашний ЧМ.

«Я профессионал, но для меня это большое разочарование. Я провёл отличный регулярный чемпионат со „Спартаком“ и ещё более качественный плей-офф. Причём не только я, но и вся наша команда. Я никогда не видел такой самоотдачи, какую показали игроки „Спартака“ в плей-офф.

Я ждал чемпионата мира с нетерпением. Хотел использовать его для того, чтобы мой клубный опыт послужил нашей стране. Я никогда не отказывался от вызова в сборную на любые турниры, и сейчас мне очень жаль. Единственным исключением был прошлый ЧМ, когда мне помешали семейные обстоятельства. Я разочарован и в следующем сезоне, наверное, сосредоточусь на клубной карьере, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Гудачека Hokej.sk.

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И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.
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