«Сочи» подписал контракт с канадским защитником Эллисом

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с 27-летним канадским защитником Морганом Эллисом, информирует официальный сайт черноморской команды. Соглашение подписано на один год.



В 2010 году Эллис был выбран «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 117-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник сыграл всего три матча, проводя большую часть времени в АХЛ. В Европе Эллис выступал в Швеции за «Шеллефтео» и «Фэрьестад», а последний сезон провел в немецком «Кельнер Хайе». За этот клуб Морган сыграл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (12+22) результативных балла, войдя в топ-5 результативных защитников лиги. В плей-офф Эллис выходил на лёд в 11 встречах, записав в свой актив ещё четыре голевые передачи.

Трансферное безумие в КХЛ. Топ переходов в первый заявочный день Больше всех пошумела «Магнитка», а «Ак Барс» и ЦСКА провернули мощный обмен.