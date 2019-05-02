Сборная Казахстана уверенно победила Южную Корею на ЧМ-2019

Сборная Казахстана одержала уверенную победу над командой Южной Кореи в рамках чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, у подопечных Андрея Скабелки три победы в трёх матчах во втором по силе дивизионе чемпионата мира.



Южная Корея — Казахстан 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).



Шайбы забросили:



0:1 — Акользин (Маклюков, Метальников) — 03:57;

0:2 — Метальников (Михайлис, Боченски) — 16:46;

0:3 — Шевченко (Жайлауов, Диц) — 29:45;

1:3 — Шин Санву (Ким Хёнсу, Чо Минхо)- 50:13;

1:4 — Клещенко (Михайлис, Сен-Пьер) — 52:30.



Состав сборной Казахстана:



Хенрик Карлссон (Сергей Кудрявцев);

Леонид Метальников — Алексей Маклюков, Никита Михайлис — Мартен Сен-Пьер — Брэндон Боченски;

Даррен Диц — Валерий Орехов, Дмитрий Шевченко — Дастин Бойд — Антон Некряч;

Никита Клещенко — Егор Шалапов, Талгат Жайлауов — Антон Сагадеев — Павел Акользин;

Максим Семёнов — Алихан Асетов, Егор Петухов — Аркадий Шестаков — Евгений Рымарев.