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МакКриммон сменил Макфи на посту генменеджера «Вегаса»

МакКриммон сменил Макфи на посту генменеджера «Вегаса»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» назначил 59-летнего Келли МакКриммона новым генеральным менеджером, информирует официальный сайт «рыцарей». Экс-генменеджер Джордж Макфи стал директором отдела хоккейных операций. Ранее МакКриммон был ассистентом Макфи, отработав в этом качестве почти три года.

Ранее МакКриммон работал главным тренером и генеральным менеджером в клубе «Брэндон», с которым становился победителем чемпионата Западной хоккейной лиги. Ранее МакКриммон отказался от работы в «Торонто».

Макфи работал генеральным менеджером «Вегаса» начиная со дня основания клуба. Вместе с ним «рыцари» сумели добиться великолепного достижения, в своём первом же сезоне выйдя в финал Кубка Стэнли.

НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»
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