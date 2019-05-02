Вратарь «Каролины» Мразек тренируется, но не сыграет в 4-м матче

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Мразек, скорее всего, не сумеет принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти со ссылкой на главного тренера клуба Роба Бриндамора. Голкипер провёл индивидуальное занятие с тренером вратарей, но Бриндамор рассказал, что клуб не хочет форсировать восстановление Мразека.



Напомним, Мразек из-за повреждения не доиграл второй матч противостояния с «островитянами», отразив 9 бросков из 10 и покинув площадку во втором периоде. Мразека удачно заменил Кёртис Макэлинни, пропустивший только один гол и ставший первой звездой встречи.



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