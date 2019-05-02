Ииро Пакаринен перешёл в «Барыс»

Нападающий Ииро Пакаринен перешёл в астанинский «Барыс», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним финским хоккеистом подписан сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Пакаринен принял участие в 60 встречах, записав в актив 26 (19+7) баллов при показателе полезности "+6" и шести минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду около 15 с половиной минут за игру. В шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина нападающий отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-4".



Также сообщается, что «Динамо» (Рига) заключило двухлетние двусторонние контракты с защитником Кристапсом Зиле, нападающими Эмилсом Гегерисом и Рихардсом Маренисом.