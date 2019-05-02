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Малкин и Кучеров раздали автографы чешским болельщикам

Малкин и Кучеров раздали автографы чешским болельщикам
Хоккей / Евротур

Сборная России по хоккею провела тренировку в чешском Брно в рамках этапа Евротура. После тренировки нападающие Никита Кучеров и Евгений Малкин раздали автографы чешским болельщикам.

Посмотреть видео можно также на «Чемпионате».

Напомним, сборная России начала этап Евротура с поражения от команды Швеции со счётом 4:6. В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Шведы открыли счёт стараниями Юакима Нюгорда, на что сборная России ответила голом Александра Елесина. В начале второго периода Евгений Малкин заработал удаление, которое реализовал Луи Эрикссон. Чуть позже скандинавская команда укрепила преимущество стараниями Маркуса Крюгера, воспользовавшегося суматохой перед воротами Андрея Василевского. В середине игрового отрезка Сергей Андронов сократил отставание в счёте. В третьей двадцатиминутке Оскар Линдблом забросил шайбу в формате «5 на 3», а затем Луи Эрикссон оформил дубль, на что российская команда ответила голом Михаила Григоренко. Марио Кемпе отправил шайбу в пустые ворота, а окончательный счёт установил Никита Кучеров.

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