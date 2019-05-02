Потапов: мне уже недостаточно просто играть, хочу выиграть Кубок Гагарина

Нападающий Алексей Потапов поделился впечатлениями после перехода в «Авангард».



«После того как закончился плей-офф, мне поступил звонок из омского клуба. Как выяснилось, Боб Хартли попросил руководство наладить со мной контакт. И теперь, переходя из «Ак Барса» в «Авангард», я ставлю перед собой только самые высокие цели. Мне уже недостаточно просто играть, мне хочется снова испытать это чувство, когда выигрываешь Кубок Гагарина. Именно к этому я и буду стремиться.



Чем запомнился «Авангард» в сезоне? Клуб в этом году показал, на что он способен. Теперь всем понятно, какие задачи ставятся в «Авангарде». Именно поэтому меня очень заинтересовало приглашение. В ходе сезона мы провели с омичами два матча в регулярке и четыре — в плей-офф, и во всех играх было видно, насколько это обученная, дисциплинированная команда. Не удаляется почти совсем. Физические сильные, тактически грамотные игроки, навязывают борьбу на каждом участке поля. Я увидел также, что «Авангард» был сплочён как на льду, так и за его пределами, это действительно была семья. И это ещё один фактор, который сыграл для меня определяющую роль при переходе. Потому что для достижения большой цели очень важно быть сплочённым коллективом», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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