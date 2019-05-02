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Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии
Хоккей / Евротур

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, следующий матч на Евротуре россияне проведут 4 мая с командой Финляндии, 5 мая подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Чехии.

Состав звеньев сборной России на тренировке

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров.
«Синие»: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов.
«Красные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.
«Зелёные»: Блажиевский, Ковальчук– Андронов– Плотников, Любушкин, Телегин.

На предстоящем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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