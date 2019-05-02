Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, следующий матч на Евротуре россияне проведут 4 мая с командой Финляндии, 5 мая подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Чехии.



Состав звеньев сборной России на тренировке



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров.

«Синие»: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов.

«Красные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

«Зелёные»: Блажиевский, Ковальчук– Андронов– Плотников, Любушкин, Телегин.



На предстоящем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

На ЧМ нужна команда, а не набор звёзд из НХЛ. Сборная России в поиске Шведы уверенно переиграли сборную России. Наши ребята не показали командной игры, много удалялись и вчистую проиграли свой пятак.