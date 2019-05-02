Московское «Динамо» подписало новый контракт с Моисеевым

Московское «Динамо» заключило однолетний двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Моисеевым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



24-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 47 встречах, сумев записать на свой счёт 12 (4+8) баллов при показателе полезности «–1» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч. В десяти встречах Кубка Гагарина Моисеев очками отметиться не сумел, набрав восемь штрафных минут.



В прошедшем плей-офф подопечные Владимира Крикунова сумели добраться до второго раунда. «Динамо» в первом раунде победило «Йокерит» со счётом 4-2, но потом проиграло в противостоянии с московским ЦСКА (1-4).