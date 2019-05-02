Легендарный хоккеист Ред Келли скончался на 92-м году жизни

Легендарный хоккеист Ред Келли, выступавший на позициях защитника и центрального нападающего, ушёл из жизни на 92-м году жизни, информирует TSN. Келли провёл 20 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» с 1947 по 1967 год.



Келли — восьмикратный обладатель Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955 — с «Детройтом»), (1962, 1963, 1964, 1967 — с «Торонто»). Четыре раза Келли выигрывал приз «Леди Бинг Трофи» (1951, 1953, 1954, 1961) и один раз — «Норрис Трофи» (1954). Двенадцать раз Келли участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ (1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963). В 1969 году он был введён в Зал славы НХЛ и входит в 100 лучших игроков в истории лиги.