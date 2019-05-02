Более 200 хоккеисток женской НХЛ могут бойкотировать сезон

Более 200 хоккеисток призвали к изменениям в Национальной женской хоккейной лиге (NWHL), сообщает TSN. К протесту присоединились даже несколько олимпийских чемпионок. Напомним, недавно своё существование из-за недостатка финансов прекратила Канадская женская хоккейная лига.



«Мы не будем выступать в профессиональных лигах Северной Америки в этом сезоне, пока не получим необходимые ресурсы, которых заслуживает наш хоккей. Мы не можем вести нормальную жизнь, играя в профессиональных лигах так, как это происходит сейчас. Отсутствие медицинской страховки и низкие зарплаты означают, что игроки не могут нормально тренироваться и готовиться к играм на высоком уровне», — указано в заявлении хоккеисток.



Руководство NWHL ответило на заявление хоккеисток, пообещав повышение заработной платы и разделение доходов от спонсоров.