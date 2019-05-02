Скабелка: все знают, что Кормье и Фрэттин уходят в «Ак Барс»

Главный тренер сборной Казахстана и «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями после победы над Словенией (4:1).



«Провели хороший матч. Много двигали, играли в зоне соперника. Весь матч получалось поддерживать высокий темп. Вовремя забили, отсюда и результат. Вчера мы 47 раз бросили, но вратарь здорово играл, а так, перевести количество в качество не получилось. Поэтому получилась такая нервная игра. Используй мы даже 20 процентов возможностей… Турнир для этого и существует, команда каждую игру прибавляет, растёт.



Кормье и Фрэттин уходят из „Барыса“ в „Ак Барс“? Мы об этом давно знаем. Зачем обсуждать? Все знают. Они уже перешли? Если нет официальной информации, то нет», — приводит слова специалиста Sports.kz.

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