Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-защитник «Вашингтона» Эрскин получил серьёзные травмы в ДТП

Экс-защитник «Вашингтона» Эрскин получил серьёзные травмы в ДТП
Хоккей / НХЛ

Известный в прошлом хоккеист Джон Эрскин попал в дорожно-транспортное происшествие и получил серьёзные травмы, информирует TSN. Экс-защитник «Вашингтон Кэпиталз», управляя своим автомобилем, столкнулся на трассе с грузовиком. Согласно сообщениям, не исключено, что Эрскин нарушил правила дорожного движения.

38-летний Эрскин завершил карьеру после сезона-2014/15. За «Вашингтон» защитник выступал на протяжении девяти лет. Кроме того, в Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В 2014 году «Вашингтон» в межсезонье пытался обменять Эрскина, чтобы заключить контракт с нападающим Полом Биссоннеттом. Но «столичным» не удалось найти клуб для канадца. В сезоне-2013/14 на счету Эрскина было 4 (1+3) очка в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «–5».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент