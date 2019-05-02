Экс-защитник «Вашингтона» Эрскин получил серьёзные травмы в ДТП

Известный в прошлом хоккеист Джон Эрскин попал в дорожно-транспортное происшествие и получил серьёзные травмы, информирует TSN. Экс-защитник «Вашингтон Кэпиталз», управляя своим автомобилем, столкнулся на трассе с грузовиком. Согласно сообщениям, не исключено, что Эрскин нарушил правила дорожного движения.



38-летний Эрскин завершил карьеру после сезона-2014/15. За «Вашингтон» защитник выступал на протяжении девяти лет. Кроме того, в Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Айлендерс».



В 2014 году «Вашингтон» в межсезонье пытался обменять Эрскина, чтобы заключить контракт с нападающим Полом Биссоннеттом. Но «столичным» не удалось найти клуб для канадца. В сезоне-2013/14 на счету Эрскина было 4 (1+3) очка в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «–5».