Кузьменко: в следующем году надо по-другому подготовиться к плей-офф

Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал о причинах поражения в плей-офф КХЛ. В полуфинале Западной конференции питерцы в семиматчевом противостоянии уступили ЦСКА.

«Просто начал сезон не так, как надо было начинать. И не получились у меня игры со «Спартаком» в плей-офф. А если говорить о команде в целом, то ей не всегда везло, не получалось реализовывать моменты. В первых двух играх со «Спартаком» где-то подводила самоуверенность. Но это опыт — надо через него проходить. Неудачи закаляют, делают тебя сильнее. Есть у меня повод задуматься, что я делал не так и что делал правильно. И в следующем году надо будет несколько по-другому готовиться к такой важной части сезона, как плей-офф.

Победа ЦСКА? Не хочу про ЦСКА говорить. По крайней мере, сейчас», — цитируют Кузьменко «Известия».