«Коламбус» — «Бостон»: Панарин забросил 5-ю шайбу в плей-офф

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Бостон Брюинз». Подходит к концу первый период, хозяева уступают со счётом 1:2. В их составе на девятой минуте отличился российский нападающий Артемий Панарин. Ассистентами выступили Оливер Бьёркстранд и Пьер-Люк Дюбуа.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте лиги.

Артемий обновил рекорд «Коламбуса» по очкам в плей-офф, который он установил ранее в этой серии. Теперь на счет форварда 10 (5+5) очков в восьми матчах. Россиянин набрал 25-й балл в рамках плей-офф НХЛ.

В первом раунде «Коламбус» сенсационно в четырёх матчах обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного сезона. «Бостон» в семиматчевом противостоянии взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс».