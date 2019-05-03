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«Бостон» обыграл «Коламбус» и сравнял счёт в серии, у Панарина гол

«Бостон» обыграл «Коламбус» и сравнял счёт в серии, у Панарина гол
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции «Бостон Брюинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.

Уже к восьмой минуте гости провели две результативные атаки, отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. В промежуток между голами форвард хозяев Бун Дженнер не реализовал буллит, но вскоре одну шайбу отквитал Артемий Панарин. В середине третьего периода Шон Курали восстановил преимущество «Бостона» в два гола. Точку в матче поставил оформивший дубль Бержерон.

На счету Панарина, помимо гола, 4 броска в створ за 20.09 на льду (5.39 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 5 мая, начало – в 2:15 мск.

«Коламбус» — «Бостон»: Панарин забросил 5-ю шайбу в плей-офф
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
03 мая 2019, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 4
1:2, 0:0, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Пастрняк (Макэвой) – 03:33 (5x5), 0:2 – Бержерон (Маршан) – 07:18 (5x4), 1:2 – Панарин (Бьёркстранд, Дюбуа) – 08:46 (5x5), 1:3 – Курали (Хара, Бэкес) – 48:40 (5x5), 1:4 – Бержерон (Пастрняк) – 57:30 (5x4)
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