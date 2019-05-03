Пастрняк попал под сокрушительный силовой приём, а затем забил «Коламбусу»

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции «Бостон Брюинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.

Счёт на четвёртой минуте открыл форвард гостей Давид Пастрняк. Интересно, что ранее он попал под сокрушительный силовой приём Адама Кленденинга, но менее чем через полминуты огорчил Сергея Бобровского.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Уже к восьмой минуте гости провели две результативные атаки, кроме Пастрняка, отличился Патрис Бержерон. В промежуток между голами форвард хозяев Бун Дженнер не реализовал буллит, но вскоре одну шайбу отквитал Артемий Панарин. В середине третьего периода Шон Курали восстановил преимущество «Бостона» в два гола. Точку в матче поставил оформивший дубль Бержерон.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 5 мая, начало – в 2:15 мск.