Отличный сейв Бобровского ловушкой после броска Бержерона

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции «Бостон Брюинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1. Голкипер «жакетов» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46. В конце первого периода он сделал отличный сейв ловушкой после броска Патриса Бержерона, оформившего в этой встрече дубль.

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Уже к восьмой минуте гости провели две результативные атаки, отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. В промежуток между голами форвард хозяев Бун Дженнер не реализовал буллит, но вскоре одну шайбу отквитал Артемий Панарин. В середине третьего периода Шон Курали восстановил преимущество «Бостона» в два гола. Точку в матче поставил оформивший дубль Бержерон.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 5 мая, начало – в 2:15 мск.